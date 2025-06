Live Serie A – Il calendario completo della stagione 2025/2026, il Napoli riparte da Sassuolo per difendere lo Scudetto

Alle 18.30 riparte già la stagione della Serie A, con la presentazione del nuovo calendario per la prossima stagione, dove il Napoli di Antonio Conte parte con lo Scudetto sul petto dopo la vittoria avvenuta poco meno di 15 giorni fa dopo il 2-0 in casa contro il Cagliari. L’evento è presidiato principalmente dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, e presente alla cerimonia iniziale della prossima stagione il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il campionato inizierà domenica 24 agosto con gli anticipi del 23 agosto, non ci saranno soste, se non quelle per le nazionali, che avverranno a settembre, ottobre, novembre e marzo. Ci saranno due turni infrasettimanali, uno si terrà il 29 ottobre 2025, mentre l’altro ad inizio del nuovo anno, il 6 gennaio 2026. Il calendario è asimmetrico, non ci saranno le stesse gare tra andata e ritorno nella stessa giornata, e dovranno esserci 8 giornate di differenze tra le due partite per essere disputate. Le squadre che giocano in Champions League non potranno giocare contro le squadre di Conference ed Europa League nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32 e 35, che sono quelle comprese tra due turni europei in fila. Il calendario della prima giornata, con il Napoli che affronta subito una neopromossa, il Sassuolo di Grosso che ha stravinto il campionato cadetto. Questo il calendario della prima giornata:

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Sassuolo-Napoli

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Udinese-Hellas Verona

2 GIORNATA:

Napoli-Cagliari

3 GIORNATA:

Fiorentina-Napoli

4 GIORNATA:

Napoli-Pisa

5 GIORNATA:

Milan-Napoli

6 GIORNATA:

Napoli-Genoa

7 GIORNATA:

Torino-Napoli

8 GIORNATA:

Napoli-Inter

9 GIORNATA:

Lecce-Napoli

10 GIORNATA:

Napoli-Como

11 GIORNATA:

Bologna-Napoli

12 GIORNATA:

Napoli-Atalanta

13 GIORNATA:

Roma-Napoli

14 GIORNATA:

Napoli-Juventus

15 GIORNATA:

Udinese-Napoli

16 GIORNATA:

Napoli-Parma

17 GIORNATA:

Cremonese-Napoli

18 GIORNATA:

Lazio-Napoli

19 GIORNATA:

Napoli-Hellas Verona

20 GIORNATA:

Inter-Napoli

21 GIORNATA:

Napoli-Sassuolo

22 GIORNATA:

Juventus-Napoli

23 GIORNATA:

Napoli-Fiorentina

24 GIORNATA:

Genoa-Napoli

25 GIORNATA:

Napoli-Roma

26 GIORNATA:

Atalanta-Napoli

27 GIORNATA:

Verona-Napoli

28 GIORNATA:

Napoli-Torino

29 GIORNATA:

Napoli-Lecce

30 GIORNATA:

Cagliari-Napoli

31 GIORNATA:

Napoli-Milan

32 GIORNATA:

Parma-Napoli

33 GIORNATA:

Napoli-Lazio

34 GIORNATA:

Napoli-Cremonese

35 GIORNATA:

Como-Napoli

36 GIORNATA:

Napoli-Bologna

37 GIORNATA:

Pisa-Napoli

38 GIORNATA:

Napoli-Udinese