Di Marzio – Previsti in giornata nuovi contatti tra Al-Hilal ed Osimhen per provare a sbloccare la trattativa e portare il nigeriano in Arabia

Non si è ancora trovata la quadra per il passaggio di Victor Osimhen all’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi, e come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ci saranno nuovi contatti tra le parti. La punta nigeriana ex Galatasaray tornerà a Napoli dal prestito in Turchia, e gli azzurri sono in contatto col club arabo per la sua cessione. Al momento l’attaccante ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate dall’Arabia, nelle ultime ore anche una proposta ancora più alta di quella fatta ieri, arrivando a ben 30 milioni di euro. Niente da fare, per la punta non bastano, ed i nuovi contatti faranno capire se ci sono ancora margini di manovra tra le parti