Moretto – L’Al Hilal ha fatto un’offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen, club in contatto e si attende la decisione del giocatore

Notizia di mercato importante che coinvolge il Napoli di Aurelio De Laurentiis quella riportata su X dal noto esperto di mercato Matteo Moretto in merito a Victor Osimhen. Come scritto in esclusiva dal giornalista italo-spagnolo l’Al-Hilal ha presentato un’offerta ufficiale al club azzurro per l’attaccante nigeriano, che tornerà all’ombra del Vesuvio dopo il prestito annuale al Galatasaray. Il costo della prima offerta recapitata dalla nuova squadra di Simone Inzaghi è di 65 milioni di euro più 5 di bonus, poco più bassa della clausola inserita nel contratto, che si aggira sui 75 milioni di euro. La trattativa tra le due compagini entra adesso nel vivo, e l’ultima parola spetta al giocatore, che non ha ancora sciolto le riserve in merito al possibile passaggio in Arabia.