Di Marzio – Il Napoli ha rifiutato la prima offerta dell’Al-Hilal per Osimhen, e il club arabo non ha ancora accordo con la punta

Novità di mercato da parte dell’esperto Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo X ha parlato dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, in ritorno dal prestito al Galatasaray. Per l’attaccante nigeriano è arrivata una prima offerta dall’Al-Hilal, che il club di Aurelio De Laurentiis ha però rifiutato in quanto non ritenuta adeguata per il valore della punta. Nei prossimi giorni arriveranno nuove offerte vicine ai 70 milioni di euro, pochi in meno del valore della clausola nel contratto del nigeriano, dal valore di 75 milioni. Inoltre sempre secondo quanto scritto da Di Marzio tra l’ex giocatore del Lille e il club allenato da Simone Inzaghi non c’è ancora, visto il rifiuto del numero 9 alla prima offerta di 26 milioni di euro più bonus arrivata nei giorni scorsi.