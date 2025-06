Ange Yoan Bonny è una richiesta di Antonio Conte per l’attacco azzurro.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante del Parma avrebbe stregato il tecnico e sarebbe stato preferito a Jonathan David. Dalla conferma di Conte in poi, infatti, il Napoli ha raffredato la pista che porta all’attaccante ormai ex Lille. Per caratteristiche fisiche è Bonny il prescelto per affiancare Lukaku.