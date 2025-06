Romano: “Pressing Al Hilal per Osimhen! Un azzurro potrebbe seguirlo. Il punto”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in onda su Dazn (ogni giorno fino al 10 giugno). Il giornalista, ha spiegato che l’Al Hilal, sia molto interessato a Victor Osimhen e sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro.

Sul bomber di proprietà del Napoli, ci sono anche alcuni club di Premier League, ma per loro è un po’ più difficile intavolare una vera e propria trattativa per via dello stipendio del nigeriano. Lo stipendio attuale di Osimhen, non sarebbe un problema per il club della Saudi Pro League.

Sul taccuino del club, ci sarebbe anche Frank Zambo Anguissa.