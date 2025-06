L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato il mercato del Napoli, dedicando attenzione a Federico Chiesa. Secondo il quotidiano, il club azzurro continua a mantenere vivo l’interesse per l’esterno del Liverpool. Chiesa, infatti, non è passato inosservato agli occhi della dirigenza azzurra. Nel quadro di questa stagione il giocatore ha avuto un impiego dal Liverpool di soli 466 minuti, meno di un quinto del minutaggio dello scorso anno e meno della metà di quello accumulato nel 2021-2022. La soluzione più probabile al momento sembrerebbe essere un prestito piuttosto che una permanenza definitiva a Liverpool. Con l’avvicinarsi dell’estate e l’apertura del mercato, sia Chiesa che il suo agente Fali Ramadani potrebbero valutare nuove opportunità. Una prima esperienza all’estero potrebbe spingere il giocatore a esplorare campionati come la Liga, la Bundesliga. Sul fronte italiano, invece, diverse possibilità potrebbero concretizzarsi. In relazione a un possibile approdo alla Juventus, Chiesa ha lasciato la porta socchiusa dichiarando mai dire mai. Nel frattempo, il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan ha sollevato ipotesi su un ricongiungimento tra allenatore e giocatore, da sempre legati da una stima reciproca. Da non scartare del tutto però il Napoli, che potrebbe rientrare in corsa. Gli azzurri hanno bisogno di rinforzi per difendere lo scudetto e Chiesa è già stato un profilo gradito in passato. Inoltre, all’annuncio della conferma di Conte sulla panchina azzurra, Chiesa è stato fra i primi a mettere un like alla notizia, un gesto che alimenta ipotesi su possibili nuovi contatti in arrivo.