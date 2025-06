Di Lorenzo: “Aver vinto lo scudetto di un punto è più bello. Conte? Sapevo sarebbe rimasto”

Dal ritiro a Coverciano dell’Italia di Luciano Spalletti, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa.

L’azzurro ha raccontato le sue emozioni riguardo i due scudetti vinti del Napoli da capitano: “Sono state due grandissime vittorie, due emozioni incredibili e diverse. Due anni fa si aspettava solo la matematica, mentre stavolta essere arrivati all’ultima giornata e aver vinto di un punto rende tutto ancora più bello“.

“Il successo della fatica, della sofferenza e del non mollare mai. Vincere due volte di fila in tre anni non è cosa da poco e vedere tutta quella gente durante la parata è stato davvero bellissimo” continua Di Lorenzo.

Per quanto riguarda la permanenza annunciata di Antonio Conte a Napoli, il capitano ha aggiunto: “Non ho mai avuto dubbi sulla sua permanenza. Sono contento sia rimasto per dare continuità al lavoro fatto quest’anno”.