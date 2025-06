L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le strategie di mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, c’è un nuovo nome in orbita per la difesa: il direttore sportivo Manna sta osservando con interesse vari giocatori. Alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista della prossima stagione, il Napoli, che vanta attualmente la miglior difesa in Europa con soli 27 gol subiti, intende arricchirsi con nuovi innesti. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Juan Jesus e l’arrivo imminente di Marianucci, il club azzurro valuta diverse opzioni. Tra i profili seguiti spiccano quelli di Beukema, Gatti e, non ultimo, Lisandro Martínez. Il centrale ventisettenne del Manchester United, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, è uno dei nomi sul taccuino. Martínez piace molto alla dirigenza, ma ci sono alcuni aspetti da considerare: è extracomunitario e sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, un infortunio che ha interrotto la sua stagione lo scorso febbraio. Le sue condizioni fisiche richiedono monitoraggio attento. Tuttavia, sul valore tecnico del calciatore, il Napoli sembra avere ben pochi dubbi. Il suo nome rimane nella lista degli obiettivi del ds Manna.