L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è focalizzata sul mercato del Napoli, rivelando dettagli significativi. Secondo il giornale, Kevin De Bruyne sarà, salvo imprevisti, il primo grande acquisto del club per la prossima stagione. L’accordo con il talentuoso calciatore belga è ormai definito e si attendono soltanto le visite mediche, che avranno luogo dopo gli impegni con la nazionale. I legali di De Bruyne stanno collaborando con quelli del Napoli per risolvere gli ultimi aspetti pendenti, inclusi i diritti d’immagine e i dettagli del contratto biennale con opzione per un terzo anno e bonus alla firma. Le visite mediche, originariamente previste a Roma, sono state posticipate a causa degli impegni internazionali del giocatore. Un elemento chiave emerso è il legame tra la città di Napoli e la famiglia De Bruyne. In passato, i coniugi De Bruyne hanno spesso visitato Napoli come ospiti di Dries Mertens, rafforzando un legame speciale con il luogo. Inoltre, la coppia si è sposata a Sant’Agnello, nel giugno 2017. Questa vicinanza sentimentale ha giocato un ruolo importante nella trattativa. A confermare ciò, la decisione della famiglia di acquistare una villa a Posillipo invece di optare per un affitto evidenzia quanto fossero solidi i presupposti dell’accordo fin dall’inizio. Anche il rapporto rafforzato con mister Conte ha contribuito a rendere l’operazione ancor più convincente per De Bruyne