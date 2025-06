L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione del mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, il club azzurro è impegnato nella ricerca di rinforzi in attacco in vista della prossima stagione. Conte punta su giocatori capaci di incrementare di tanto il bottino di reti della squadra azzurra. Diventa dunque fondamentale trovare un’alternativa di livello a Romelu Lukaku. Ci sono alcuni nomi. David è uno degli attaccanti più osservati, descritto come il giocatore ideale per il Napoli, simile a De Bruyne come tipo di operazione. Classe 2000, canadese nato a New York, può vantare oltre 100 reti in cinque stagioni con il Lille. L’affare sembrava in dirittura d’arrivo grazie al lavoro di Manna, ma l’influenza diretta di Conte, tornato a gestire la situazione dopo un recente incontro con De Laurentiis, ha momentaneamente bloccato tutto. Tra gli altri profili seguiti, spiccano l’uruguaiano Darwin Nuñez, 25 anni, in uscita dal Liverpool, e il sogno Viktor Gyökeres, svedese di 26 anni e autentico goleador dello Sporting Lisbona. Intanto, dall’Arabia Saudita giunge l’indiscrezione di un imminente accordo tra Victor Osimhen e l’Al-Hilal.