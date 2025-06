L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sul mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, l’obiettivo della squadra azzurra per la prossima stagione è quello di cercare esterni in grado di garantire un buon numero di gol. Tra i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Manna c’è Lee Kang-in, 24enne sudcoreano, reduce dalla vittoria della Champions League con il Paris Saint-Germain. Il calciatore è da tempo nel mirino del Napoli, diventando un obiettivo considerato sia durante la scorsa estate che durante il mercato invernale quando erano in corso trattative relative a Kvaratskhelia, senza però giungere a un accordo. In passato, il giocatore era considerato incedibile. Tuttavia, con l’emergente protagonista Doué, il contesto è cambiato. Il Napoli si è mosso in anticipo, mantenendo da tempo un contatto attivo con gli agenti della International Football Management. Ora, resta soltanto da definire l’accordo economico con il Paris Saint-Germain, che valuta il talento intorno ai 40 milioni di euro.