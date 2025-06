Kevin De Bruyne approderà al Napoli senza ogni dubbio.

Le conferme arrivano in serata anche da Sky Sport e dal giornalista Luca Marchetti, secondo cui l’affare andrà in porto con le rispettive visite mediche che dovrebbero dunque svolgersi dopo gli impegni del belga con la Nazionale. Nonostante la trattativa sia lunga e buratocraticamente complessa, l’affare non salterà.