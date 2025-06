Si sogna per gli acquisti, ma occhio agli esuberi

I nomi accostati agli azzurri probabili e possibili, o anche solo ipotizzati, fanno sognare i tifosi.

Ogni trattativa ha le sue difficoltà e i suoi tempi, il periodo del calciomercato per il supporter appassionato spesso è lungo e snervante e ogni giorno possono cambiare tutte le carte in tavola.

Quest’anno, complice il Mondiale per Club, ci sarà addirittura una finestra aggiuntiva di trattative, dal 1 al 10 di giugno. Nello specifico serve eccome peri colori azzurri, visto che dovrebbe essere il periodo giusto per tesserare lo svincolato campione belga Kevin De Bruine.

Il lavoro di Manna però non sarà solo dedicato alle operazioni in entrata, quelle che accendono gli animi, ma anche alle cessioni di tutti quelli ormai non più funzionali al progetto tecnico.

Più di un giocatore della rosa vincente di quest’anno andrà via, qualcuno per scelta tecnica e qualcun altro di propria volontà, e ciò fa parte del gioco.