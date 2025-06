Nicolò Schira: “De Bruyne è un nuovo calciatore del Napoli, Mercoledì ci sarà la firma di Marianucci”

Il mercato del Napoli è entrato già nel vivo con diverse operazione in dirittura d’arrivo tra cui quella che riguarda Kevin De Bruyne.

Nicolò Schira, esperto di mercato ha sottolineato come l’operazione relativa il talento belga sia ormai definita: “”Kevin De Bruyne è un nuovo calciatore del Napoli. Contratto biennale da 7 milioni a stagione più bonus con opzione per il terzo anno. Corsa contro il tempo per far effettuare al campione belga le visite mediche già domani a Villa Stuart. Altrimenti le sosterrà dopo gli impegni con la sua nazionale a metà giugno“.

Schira ha proseguito parlando delle successive operazioni azzurre: “E non finisce qui: ora De Laurentiis è in azione per regalare a Conte un grande bomber. Nel mirino Viktor Gyokeres (54 reti in stagione con lo Sporting) e il parametro zero Jonathan David. Sarà Conte a indicare su chi affondare. Mercoledì invece sarà il giorno della firma di Marianucci: contratto quinquennale per il centrale; mentre nelle casse dell’Empoli finiranno 9 milioni più 1 di bonus“.