Finale di Champions, un monito anche per gli azzurri

Non c’è mai stata partita La disfatta di ieri sera dell’Inter contro il PSG ha del clamoroso; è una sonora lezione per tutto il movimento calcistico nazionale, che può diventare anche una indicazione utile – pure in casa azzurra – per il prossimo futuro.

Cominciamo dal punteggio: un 5-0 tanto netto ed ampio da rappresentare lo score più largo e sbilanciato nella storia della competizione.

In tempi relativamente recenti ricordiamo le facili vittorie del ricco Milan di Berlusconi per 4-0 contro lo Steaua di Bucarest (forse la squadra meno attrezzata di sempre a raggiungere la finale) e, qualche anno dopo, nella gara contro il presuntuoso Barcellona guidato dal povero Cruijff.

La finale è quasi sempre stata una gara molto tirata e incerta, con l’equilibrio spostato da un unico episodio, o dalla giocata estemporanea del fuoriclasse di turno.

Stavolta l’incertezza è durata appena una manciata di minuti, giusto il tempo di consentire ai transalpini di aggirare tutta la difesa nerazzurra (schierata) e consentire all’ex Hakimi il più facile dei tap-in. Tra l’altro il marocchino – cosa abbastanza anomala, visto il contesto e l’importanza della segnatura – non esulta, quasi scusandosi memore del felice anno trascorso all’Inter.

In campo l’italiana più forte

Eppure in campo c’era la squadra italiana unanimemente riconosciuta come quella più forte, per la qualità dell’organico, l’esperienza e la profondità della rosa. Quella per cui, ancora in questi giorni, tanta stampa fatica a spiegare il secondo posto in Serie A.

Invece si è vista una sola maglia e il punteggio avrebbe potuto essere addirittura più tennistico se prima Kvaratshelia, a gara teoricamente ancora in bilico, e poi il subentrato Barcola non avessero fallito facili opportunità a due passi da Sommer. E meno male che Dembélé ha fatto ammattire i difensori italiani, ma ha lasciato negli spogliatoi il fiuto per la rete.