L’edizione odierna de Il Mattino ha approfondito la trattativa per Kevin De Bruyne. Secondo il quotidiano, il calciatore belga rappresenta il grande colpo del Napoli per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Un’ottima aggiunta per Conte, capace di fare la differenza sia in Italia che in Europa. Nei prossimi giorni, è atteso a Napoli. L’ex stella del Manchester City dovrebbe presto firmare un contratto triennale con il club azzurro. L’ ingaggio sarà di 8 milioni a stagione con opzione per un ulteriore anno e un bonus di 10 milioni alla firma. Il suo team legale è stato recentemente a Napoli per definire i dettagli e concludere l’acquisto di una lussuosa villa a Posillipo, dove si trasferirà con la famiglia. Il centrocampista, che compirà 34 anni a giugno, potrebbe arrivare in città all’inizio della prossima settimana, coincidente con l’apertura della speciale finestra di mercato in vista del Mondiale per club. E poi potrà rispondere alla convocazione della nazionale da parte del Ct Rudi Garcia. La conclusione è imminente.