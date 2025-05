GdS – Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante, tre i nomi sulla lista di Manna, i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza le mosse di mercato che attendono il Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro è al lavoro per potenziare l’attacco in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è una punta di alto livello da affiancare a Romelu Lukaku, considerando anche la probabile cessione di Giovanni Simeone. Sul tavolo ci sono tre possibili profili. Lo stesso Raspadori è un giocatore con mercato e potrebbe essere sacrificato per fare cassa, insieme a Simeone, liberando così spazio in attacco Lukaku. Tra i nomi emersi c’è Gyokeres dello Sporting Lisbona, ventisettenne tra pochi giorni. Tuttavia, la clausola di 100 milioni lo rende quasi un sogno impossibile, anche se alcune voci internazionali confermano l’interesse del Napoli. Poi c’è stato un incontro tra la dirigenza azzurra e gli agenti di Jonathan David, venticinquenne che per ora ha permesso solo un primo approccio conoscitivo. Per quanto riguarda Bonny, giovane talento del Parma che compirà 22 anni a ottobre, il Napoli ha già raccolto numerose relazioni grazie al lavoro di scouting di Manna negli ultimi mesi. Nonostante i due profili presentino caratteristiche diverse, c’è ancora tempo per decidere. Intanto, il presidente De Laurentiis ha ribadito la strategia: livello alto competitivo tra campionato, Champions League e le altre competizioni da affrontare.