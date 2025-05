L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli. Il club azzurro, in vista della prossima stagione, mira a rafforzare il centrocampo, un’area della squadra che necessita di nuovi elementi. Manna sta monitorando alcuni giocatori che potrebbero adattarsi alle esigenze di Conte. Sarà necessario un centrocampista che possa rafforzare il settore, dove Anguissa è a rischio a causa dell’interesse di squadre con notevoli risorse finanziarie. Frattesi, che compirà 26 anni a settembre, è attualmente in vantaggio su Taylor, ma non è l’unico nome. In lista ci sono anche Sudakov, che compirà 23 anni a settembre, e Kang-in Lee, 24 anni, anche loro considerati prioritari. L’obiettivo principale a centrocampo però è Frattesi, 25 anni, una mezzala con il fiuto per il gol, come dimostrato contro Bayern e Barcellona. Già a gennaio Frattesi voleva più spazio, dato che all’Inter è stato spesso decisivo entrando dalla panchina.