L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato le strategie di mercato che potrebbero caratterizzare il futuro del Napoli. Secondo il quotidiano, la conferma di Conte sulla panchina azzurra suggerisce un mercato ambizioso volto a rinforzare la squadra. L’obiettivo principale sarà difendere il titolo di campione d’Italia e fare una figura importante in Europa, un traguardo al quale tiene particolarmente Aurelio De Laurentiis. Gli interventi riguarderanno tutti i reparti: difesa, centrocampo e attacco, ma il Napoli potrebbe anche valutare operazioni per la porta, nonostante il rinnovo di Alex Meret. L’annuncio del rinnovo di Meret sarebbe ormai imminente, con il portiere destinato a rimanere il titolare indiscusso. Tuttavia, torna a far capolino un vecchio nome: Kepa, estremo difensore spagnolo classe 1994 in uscita dal Chelsea dopo una stagione in prestito al Bournemouth. Sul fronte italiano, Caprile verrà riscattato dal Cagliari mentre la posizione di Scuffet appare ancora incerta e in evoluzione.