Il Corriere dello Sport si sofferma oggi sull’incertezza legata al futuro di Frank Zambo Anguissa, al centro degli interessi del calcio arabo. Secondo il quotidiano, Anguissa sarebbe finito nel mirino dell’Al-Qadisiyya, squadra della Saudi Pro League, riaccendendo un interesse che già in passato lo aveva tentato. Lo scorso anno infatti, nonostante l’attrazione per un trasferimento in Arabia Saudita, l’arrivo di Conte al Napoli aveva spinto il centrocampista a rimanere. Conte lo considerava un elemento cardine per la ricostruzione della squadra, e il giocatore è stato uno dei protagonisti dei successi del club. Oggi, però, l’Al-Qadisiyya torna alla carica e sembra intenzionato a fare sul serio. Sul piatto c’è solo un progetto sportivo, ed un’offerta economica allettante che potrebbe spingere Anguissa a riflettere. Per lui, trasferirsi in Arabia rappresenterebbe una decisione di vita importante. Lascierebbe l’Europa a 29 anni dopo esperienze in Ligue 1, Premier League, Liga e Serie A. In caso di partenza, lascerebbe Napoli con il bagaglio di due scudetti conquistati, nei quali ha avuto un ruolo cruciale. Nella scorsa stagione, ha centrato persino il suo record personale con sei reti, segno di una crescita costante sotto la guida tecnica di Conte. Il Napoli non ostacolerebbe una sua cessione, ma resterebbe fermo sulle proprie condizioni. La società valuta il cartellino del centrocampista intorno ai venti milioni di euro e difficilmente scenderebbe a compromessi. L’Al-Qadisiyya dovrà quindi prima trovare un accordo con il club partenopeo, deciso a non svendere uno dei suoi protagonisti delle recenti vittorie.