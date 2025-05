UFFICIALE – Arriva il primo rinnovo in casa Napoli, la società azzurra ha attivato l’opzione per prolungare il contratto di Juan Jesus

Arrivano importanti novità in casa Napoli, dove non si pensa soltanto ai nuovi acquisti, ma anche a chi ha fatto parte della squadra nella stagione appena terminata. La società azzurra ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver attivato l’opzione presente nel contratto di Juan Jesus per un rinnovo automatico di una stagione. Il difensore brasiliano, campione d’Italia per ben 2 volte resta quindi alla corte di Antonio Conte e per il quinto anno consecutivo vestirà i colori della città di Partenope.