Il Napoli in cerca di un attaccante: Conte ha fatto due nomi. Piace Castro, David aspetta

Il mercato non è ancora iniziato, ma il Napoli sembra già scatenato, soprattutto per quanto riguarda grandi colpi in entrata. Tra i tanti nomi sondati per l’attacco azzurro, che va sicuramente rinforzato visti i maggiori impegni dell’anno prossimo, spunta un calciatore attivo in Serie A. Si tratta di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, che potrebbe agire come spalla di Lukaku.

A parlarne, Radio Marte: “Conte avrebbe ricevuto rassicurazioni di una fantasmagorica campagna acquisti per la creazione di una squadra che possa dire la sua anche l’anno prossimo. In tal senso, possiamo dirvi che al Napoli piace molto Santiago Castro del Bologna”.

“A cosa porterà, nel concreto, la promessa di costruire una squadra migliore? Ieri si è parlato anche di Viktor Gyokeres. Su Jonathan David il Napoli si è preso del tempo per riflettere con Conte su che tipo di centravanti andare a prendere. Nonostante i contatti per il canadese e per Castro, il tecnico potrebbe preferire giocatori con caratteristiche più vicine a quelle di Romelu Lukaku: in quest’ottica, Moise Kean è un profilo che può fare al caso dell’allenatore. Il Napoli prenderà una punta centrale ed aggiungerà due esterni offensivi. Bisogna inserire in rosa gente in grado di aumentare l’apporto in zona gol”.