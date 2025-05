Cds – Napoli, per De Bruyne ci sono dei dettagli da limare legati all’acquisto della villa

Il Corriere dello Sport scrive della trattativa del Napoli per il centrocampista Kevin De Bruyne: “I legali di Kevin De Bruyne sono tornati a casa con un accordo quasi definito in ogni dettaglio e le prospettive di una nuova vita pronta per l’uso da consegnare a Kevin. Manca poco, qualche piccolo aspetto da limare e via: sarà lui il primo rinforzo della squadra che De Laurentiis sta facendo di tutto per affidare ancora ad Antonio Conte. Gli avvocati di De Bruyne, atterrati in Italia un paio di giorni fa e ripartiti pieni di notizie da recapitare a Kevin, sono stati impegnati in una serie di operazioni preparatorie: l’acquisto della splendida villa nella zona di Posillipo, con il Vesuvio davanti agli occhi e il mare a un passo; e soprattutto la definizione degli accordi con il club“.