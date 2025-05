Manfredi: “Lavoreremo per rendere più sicuro il terzo anello del Maradona”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato a Radio Marte di alcuni lavori che riguarderanno lo stadio Maradona.

Focus principale sul terzo anello e un progetto di riqualificazione della casa del Napoli: “Per quanto riguarda lo stadio Maradona, noi stiamo lavorando su un progetto di riqualificazione dell’impianto e, come Comune, faremo sicuramente un intervento sul terzo anello. Attraverso un progetto esecutivo lo renderemo sicuro e al riparo dalle vibrazioni. La riapertura di quel settore consentirebbe di garantire ai tifosi, ma anche al Calcio Napoli, 8-10 mila posti in più. Stiamo poi lavorando su un progetto di riqualificazione più complessivo: ne ho parlato anche lunedì sera con il Ministro Abodi. Siamo in attesa che esca il decreto sugli stadi per capire bene quali sono anche le leve finanziarie che possono essere attivate e quindi fare un piano che possa essere realmente esecutivo”.

