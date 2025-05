Il piano di ADL – De Bruyne e David per convincere Conte a restare

ADL ha un piano ben preciso per trattenere Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Ne ha parlato Il Corriere dello Sport, stamane: “Kevin De Bruyne è il primo acquisto che Conte potrebbe ritrovarsi in rosa nel caso in cui decidesse di continuare l’avventura iniziata meravigliosamente con lo scudetto. Ma non finisce mica così: il Napoli ha in pugno anche Jonathan David. Il ds Manna ha scritto e De Laurentiis ci ha messo la firma: un fuoriclasse senza età e un attaccante formidabile sembrano due ottimi argomenti di ingresso, per introdurre il futuro della squadra che verrà. E Adl, dicevamo, vuole a ogni costo che a guidarla sia

Conte”.