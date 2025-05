Il Mattino – Trapela ottimismo sulla permamenza di Conte: la richiesta del tecnico

L’incontro di ieri tra ADL e Conte potrebbe aver fatto vacillare le certezze del tecnico leccese sul futuro in azzurro.

A tal proposito ne ha parlato Il Mattino in relazione del summit a Roma a casa De Laurentiis: “Non si può ancora dire, al 100 per cento, che Antonio Conte sarà l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Ma il vertice di ieri a casa De Laurentiis spalanca le porte all’ottimismo. Chiaro, moderatamente, ma almeno sul tavolo del maxi-summit a via XXIV maggio, a due passi dal Quirinale, non sono comparsi ostacoli insormontabili. Anzi, più Conte e De Laurentiis discutevano, più sembravano parlare la medesima lingua: ambizione e voglia di vincere e di portare in alto il Napoli. Non solo in Italia, ma anche in Europa. Ma Conte ha puntato i piedi su un aspetto: vuole la certezza che questo progetto verrà realizzato. Per questo, sempre meglio restare prudenti”.