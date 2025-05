Gazzetta – Conte chiede delle garanzie: essere competitivi su tutti i fronti e rigiocarsi lo scudetto

Antonio Conte ha chiesto delle garanzie al patron azzurro ADL per la nuova stagione.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport stamane secondo cui l’incontro interlocutorio di ieri a Roma tra Conte e De Laurentiis sarebbe servito anche all’allenatore per fare richieste sul futuro: “L’incontro è stato proficuo, utile a dirsi tutto guardandosi negli occhi. E insieme ai due leader, c’erano l’ad Andrea Chiavelli, il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, il ds Giovanni Manna e il club manager Antonio Sinicropi. Aurelio ha ascoltato le richieste di Antonio e anche i suoi dubbi: il mercato di gennaio lo ha messo in difficoltà, ma non è l’unico punto che lo preoccupa. C’è da pensare a un nuovo Napoli. Partendo da una campagna acquisti importante in vista di una stagione in cui si dovrà continuare a lottare per lo scudetto, ma anche essere competitivi in Europa, viverla al più a lungo possibile”.