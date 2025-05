CorrSport – La giornata di Roma ha fatto riavvicinare Conte al Napoli: il piano di ADL

ADL sta cercando di convincere Antonio Conte a rimanere sotto il Vesuvio per programmare il Napoli che verrà.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il patron azzurro avrebbe prospettato al tecnico il progetto azzurro: “Prima l’incontro con il Papa e poi quello con l’allenatore a due passi dal Presidente della Repubblica. Antonio Conte e il Napoli si sono riavvicinati in un’incredibile giornata romana sospesa tra la magia del Vaticano e un pranzo con chiacchierata di lavoro durata tre ore a casa di Aurelio De Laurentiis a via Ventiquattro Maggio, duecento metri dal Quirinale. La più grande forza scesa in campo, però, è stato Adl: è lui ad aver riaperto il tavolo con il tecnico campione d’Italia, dopo la profonda frattura creata a gennaio dalle strategie

intraprese dal club sul mercato, fornendo ogni tipo di garanzia possibile sull’enorme ambizione del club e sulla portata degli investimenti”.