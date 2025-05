SKY: “Terminato l’incontro tra Conte e ADL. Si spinge per trattenerlo, il tecnico riflette”

È terminato l’incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Napoli a casa De Laurentiis a Roma. Il summit, che è durato poco più di tre ore, sarà decisivo per le decisioni del tecnico leccese.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, le parti si sono prese del tempo per riflettere. Nulla è stato risolto, si è discusso e c’è la volontà di continuare a riflettere sulle necessità di Conte e sulle esigenze del club.

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini, inoltre, afferma: “Continuano le riflessioni tra le parti: c’è la volontà di prendere del tempo sulle esigenze dell’allenatore e sulle visioni del club. Non c’è una rottura tra Conte e il Napoli. Le quotazioni per una permanenza a Napoli di Antonio Conte sono in salita“.

Un segnale importante lo riporta la Gazzetta dello Sport: “All’uscita dal summit con Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis ha mostrato un pollice in su ai giornalisti, accompagnato da un sorriso che tradisce fiducia e ottimismo”.