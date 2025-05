Riunione in corso ADL-Conte! A breve il tecnico scioglierà le ultime riserve: i dettagli

Come riporta Sky Sport, è in corso in questo momento la riunione tra Antonio Conte e De Laurentiis per definire il futuro del tecnico. Dopo la visita al Papa, i due hanno lasciato insieme il Vaticano a bordo dell’auto del presidente. Auto avvistata poco dopo fuori la residenza romana di ADL. Presenti alla riunione anche il ds Giovanni Manna e l’amministratore delegato Maurizio Chiavelli. Ore decisive per provare a convincere Antonio Conte a proseguire in azzurro e programmare la prossima stagione.