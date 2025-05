Papa Leone XIV agli azzurri: “Complimenti per la vittoria, è stata una grande festa per Napoli!”

Gli azzurri questa mattina sono stati ricevuti da Papa Leone XIV in Vaticano per un’udienza privata. Gianluca Di Marzio ha riportato le parole del Pontefice rivolte a Conte e la sua squadra: “Forse non hanno applaudito perché sono romanista… ma siete i benvenuti! Non tutto quello che si legge è vero. Complimenti per la vittoria del campionato: è stata una grande festa per la città di Napoli. Il campionato lo vince la squadra, e con ‘squadra’ intendo i giocatori, l’allenatore, lo staff e anche la società. Per questo sono davvero felice di accogliervi oggi e di sottolineare anche il valore sociale di questo successo”.

Ancora il Pontefice: “Il calcio, lo sappiamo, è molto popolare in Italia e nel mondo. Proprio per questo, eventi come questo hanno un valore che va oltre l’aspetto tecnico o sportivo: rappresentano un esempio di come, lavorando insieme, il talento individuale possa essere messo al servizio del gruppo. Vorrei anche soffermarmi sul valore educativo dello sport. Purtroppo, quando lo sport diventa solo business, rischia di perdere i valori che lo rendono formativo, e può persino diventare diseducativo. È importante vigilare, soprattutto quando parliamo di giovani e adolescenti. Faccio quindi un appello ai genitori, ai dirigenti sportivi: prestate attenzione alla qualità morale dell’esperienza sportiva, perché in gioco c’è la crescita umana dei ragazzi”.