L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport approfondisce la questione del possibile successore di Antonio Conte, qualora il tecnico decidesse di lasciare. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis avrebbe confidato ad alcuni amici la sua stima per Massimiliano Allegri. Allegri sarebbe il prescelto per raccogliere l’eredità di Conte, ormai vicino a un addio. Un restyling guidato in maniera decisa da De Laurentiis, il cui obiettivo sembra essere quello di legare il futuro azzurro al nome dell’ex allenatore di Milan e Juventus. De Laurentiis avrebbe già intuito da tempo che con Conte non ci fossero più margini di collaborazione. Rapporti sempre più distanti e comunicazioni sporadiche avrebbero sancito la fine della relazione lavorativa. Ad Allegri, invece, il presidente del Napoli riconosce diverse qualità: equilibrio nella gestione delle pressioni, leadership autorevole ma non opprimente e una prospettiva internazionale confermata dalle due finali europee raggiunte in carriera. Sono proprio queste caratteristiche che sembrano aver convinto ADL, come confermato anche dalle sue ammissioni sia pubbliche che private.