Fiorentina, il ds Pradè annuncia: “Non riscatteremo Folorunsho, non rientra nei nostri piani”

Michael Folorunsho non è più nei piani della Fiorentina. La società viola non eserciterà il diritto di riscatto e il centrocampista ritornerà a Napoli.

Arrivato a Firenze lo scorso gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 9 milioni di euro, il centrocampista classe ’98 non ha convinto pienamente il tecnico viola Raffaele Palladino.

Dopo un avvio promettente, tra qualche acciacco fisico e le scelte tecniche di Palladino, il giocatore non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto. Oggi, in conferenza stampa, il direttore sportivo Daniele Pradè ha messo fine ai dubbi: la Fiorentina non eserciterà l’opzione per l’acquisto definitivo di Michael Folorunsho.

Una decisione che sorprende solo in parte. A inizio anno, dopo l’esplosione con l’Hellas Verona e l’ingresso nel giro della Nazionale, il riscatto sembrava quasi scontato e la cifra persino vantaggiosa. Ora Folorunsho farà ritorno al Napoli, ma con ogni probabilità il club partenopeo cercherà una nuova sistemazione per lui nella prossima finestra di mercato.