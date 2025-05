L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Kevin De Bruyne. Secondo il quotidiano il belga si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli. È un colpo di grandissima qualità e importanza per la squadra azzurra. Il programma dei prossimi giorni è già stilato. Kevin e la sua famiglia andranno in vacanza a Ibiza per un po’ e dopo il 2 giugno dovrebbero andare in scena le visite mediche. Nel frattempo, i suoi legali completeranno l’acquisto della casa e l’iter contrattuale. Sono attesi oggi a Napoli per incontrare la società. L’individuazione di un’abitazione adeguata a soddisfare tutte le esigenze di privacy e serenità ambientale è stata una condizione essenziale fin dall’inizio.La priorità è l’agio e la felicità di madame Michele, dei tre figli e di tutti membri del suo ampio entourage. La villa è in zona Posillipo, una villa che bacia il mare, che si tuffa nel Golfo e nuota con la luna.