L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato spazio all’incontro previsto tra De Laurentiis e Conte. Secondo il quotidiano, oggi potrebbe essere scritta l’ultima scena di una collaborazione o forse sorprendere come l’inizio del secondo dei tre anni di contratto. Conte incontrerà De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l’amministratore delegato Chiavelli dopo aver visitato il Papa. Ci saranno tante strategie del presidente nel tentativo di convincere il tecnico a rimanere. Si preannuncia una riunione determinante: il presidente farà un ultimo tentativo per persuadere l’allenatore, presentandogli piani di mercato ambiziosi. Si parla di investimenti previsti per 200 milioni e di potenziali acquisti di alto profilo, come Kevin De Bruyne, con la possibilità di ingaggiare anche Jonathan David, tra gli altri.