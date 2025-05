L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza in dettaglio la complessa questione legata al futuro di Antonio Conte. Secondo il quotidiano, sarà difficile per Conte lasciare Napoli, qualora decidesse davvero di intraprendere un’altra strada, come sembrerebbe al momento. Il nodo del suo futuro resta legato a diverse opzioni, tra cui spicca la possibilità concreta di un ritorno alla Juventus. Il richiamo del passato si è manifestato puntualmente, offrendo al tecnico un’alternativa affascinante e una tentazione quasi irresistibile. Così, la relazione tra il campione d’Italia e il suo allenatore, rimane sospesa a un fragile filo di speranze. Aurelio De Laurentiis non ha mai fatto mistero della sua volontà di proseguire con Conte e glielo ha ribadito durante un incontro a Ischia in occasione del proprio compleanno. Anche Oriali e l’intero staff nutrono il desiderio di restare al suo fianco. Lukaku, simbolo della squadra, spera di convincerlo a restare, così come sua moglie Elisabetta, che auspica una scelta in favore della stabilità a Napoli. Questo clima carico di aspettative rende il tutto più incerto. Oggi si attende un momento decisivo che potrebbe scrivere l’ultima scena di questa storia o sorprendentemente inaugurare il secondo dei tre anni previsti nel contratto. Antonio Conte incontrerà De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l’amministratore delegato Chiavelli, subito dopo la visita in Vaticano.