L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza l’entusiasmante ipotesi in casa Napoli riguardo a Kevin De Bruyne. Secondo il quotidiano, De Bruyne è destinato a diventare il grande colpo di mercato del club azzurro. Le trattative tra le parti sembrano essere ormai in dirittura d’arrivo, e l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni, successivamente alle visite mediche di routine. Il giocatore ha preso la sua decisione: desidera fortemente vestire la maglia azzurra. De Bruyne avrebbe già interrotto ogni contatto con le altre squadre che gli avevano avanzato proposte, come Liverpool, Chicago, Juventus e Marsiglia. La scelta sarebbe stata chiara: a 34 anni, ha voluto ripartire con una nuova sfida a Napoli. Decisiva sarebbe stata l’attenzione riservatagli dal direttore sportivo Manna, che lo ha fatto sentire prioritario e fondamentale per il progetto. Per quanto riguarda i dettagli economici, la distanza tra le parti è minima. Si parla di un’operazione complessiva di circa 10 milioni di euro a stagione, tra stipendio e bonus alla firma, articolata su un contratto triennale o biennale con opzione per il terzo anno. Nei prossimi giorni, De Bruyne e la sua famiglia trascorreranno un periodo di vacanza a Ibiza, e intorno al 2 giugno sono previste le visite mediche che potrebbero sancire l’inizio della sua nuova avventura.