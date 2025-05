L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato un interessante retroscena legato alla parata di ieri. Stando a quanto riportato, De Laurentiis avrebbe rotto gli indugi riguardo a Kevin De Bruyne proprio nella giornata di ieri. Pare che il centrocampista belga abbia già preso alcune decisioni, e c’è chi dice addirittura che abbia acquistato una splendida villa. Il presidente ha raccontato di essersi collegato in video con il calciatore, sua moglie e il figlio di nove anni, definendo l’incontro una scena splendida. Tuttavia, ha specificato che, fino a quando non ci sarà tutto nero su bianco, non si possono dare notizie ufficiali, sottolineando la serietà della società. Insieme alla luce del sole, al calore della passione dei tifosi, il presidente sembra anche ispirato dall’amore per i giocatori che ieri si è manifestato. Si vocifera che Romelu Lukaku, grande amico di Kevin e compagno di tante battaglie con la nazionale belga, gli abbia inviato diverse foto e video per fargli capire l’atmosfera che lo attende. Sembra che l’ex stella del Manchester City sia rimasto profondamente colpito e quasi incredulo di fronte al travolgente affetto e alla sconfinata passione che i tifosi del Napoli nutrono per la propria squadra.