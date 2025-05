Va a finire che ci innamoreremo di un altro “nemico”?

Ad oggi sembrano poche le probabilità che Antonio Conte resti sulla panchina della SSC Napoli. Nonostante il clamoroso e insperato successo, storico e inimmaginabile, non pare ci siano le condizioni per continuare il rapporto. Il mister è uomo che pretende carta bianca assoluta in tutte le scelta societarie, a cominciare dal mercato, e massimi investimenti.

Avrà delle richieste che proporrà al presidente e, nonostante la sincera amicizia, pare difficile la fumata bianca.

De Laurentiis ha imparato la lezione di due anni orsono: stavolta non si farà cogliere impreparato come con Spalletti. Aurelio sa bene che la scelta dell’allenatore è fondamentale nei contenuti, ma anche nelle tempistiche.

Radio mercato da giorni riporta con insistenza il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è un altro che con il presidente ha rapporti di stima personale da lungo tempo. Sembra abbia ascoltato le proposte e dato priorità al sodalizio azzurro.

Ebbene sì, dopo Conte juventino vero, nemico giurato che è stato capace di farsi apprezzare per serietà e professionalità dal primo giorno, quello del mantra “amma faticà” e che ci lascia uno storico e meraviglioso titolo, conquistato giorno dopo giorno, in mezzo a difficoltà vere e continuative, arriva un altro rivale dalla stessa sponda.

Max non è più, da tempo, quel ragazzo talentuoso ma svogliato che ha attraversato il destino azzurro da calciatore, in quel 1997 che rappresenta il punto più basso mai toccato. Conte è stato invece avversario duro anche in campo, con la maglia bianconera. Allegri da tecnico è sempre stato un irriducibile antagonista; a cominciare da Cagliari e quel pallone calciatogli contro dal Pocho Lavezzi.

Lo scontro è continuato con il Milan capace di vincere il titolo contro un Napoli troppo timido con Mazzarri e troppo prudente lato società nel mercato di gennaio. Sulla panchina bianconera Allegri ha tarpato le ali al Napoli di Sarri: in un modo o nell’altro 5 scudetti consecutivi.

Intendiamoci, si tratta di fior di professionisti, di quelli amati dai propri tifosi e detestati – e anche temuti – da tutti gli avversari.

Allegri al pari di Conte sa bene come toccare le corde dello spogliatoio, ha esperienza da vendere e, dettaglio tutt’altro che trascurabile, ha raggiunto ben due volte (nel 2015 e nel 2017) la finale di Champions.

Che dire, spazio e braccia aperte a tutti quelli che faranno il bene del sodalizio azzurro: se accadrà benvenuto e forza Max Allegri!