Ranking Uefa, il Napoli sarà in terza fascia

Siamo ancora ai dovuti e meritati festeggiamenti, ma già si pensa alla prossima stagione.

Stavolta la SSC Napoli, con la rosa adeguatamente rinforzata, dovrà recitare un ruolo importante anche nella più prestigiosa competizione continentale.

Finora non è certo esaltante il percorso europeo del sodalizio di Aurelio De Laurentiis. Degni di nota il passaggio del girone di ferro con Mazzarri, la semifinale Uefa con Benitez – quella della finale letteralmente scippataci in terra ucraina – e la sfortuna, più unica che rara, di uscire dalla Champions con Sarri, nonostante i 12 punti guadagnati nel girone.

Per il resto turnover, inesperienza e squadra non attrezzata per il doppio impegno, solo eliminazioni ignominiose con avversari di livello inferiore come Villareal e Victoria Pilzen, oltre alla sentenza Barcellona, che troppe volte ci ha sbattuto fuori.

Stavolta dovremo fare meglio, anche se il Ranking Uefa non ci aiuta: Il Napoli anche per la prossima Champions sarà inserito per i sorteggi in terza fascia.

In termini pratici ci toccherà una delle corazzate della prima fascia (esclusa l’Inter cito solo Real, Bayern Monaco, Liverpool, PSG e Barcellona), ed una quasi altrettanto temibile di seconda fascia (Arsenal, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen tra le altre).

Non è ancora completo il lotto di tutte le protagoniste, ma il rischio di finire in un girone di ferro è concreto.

Purtroppo non vantiamo storicamente un rapporto privilegiato e fortunato con l’urna contenente le palline con i nomi di tutte le avversarie.

Potrebbe andare meglio alle altre italiane, visto che – oltre all’Inter meritatamente in prima fascia, grazie alle ultime finali conquistate – Juventus e Atalanta partiranno dalla seconda fascia.

Inutile allarmarsi prematuramente, soprattutto per nel girone le sorprese sono dietro l’angolo. Fondamentale sarà la qualità della rosa e le rotazioni che il doppio impegno rende obbligatorie. Impensabile tralasciare il campionato, la prima sfida di chi siederà sulla panchina azzurra sarà quella di competere – per la prima volta – su più fronti, senza dimenticare le coppe minori (che fanno palmares e felicità).