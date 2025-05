Edo e Valentina, il nuovo che avanza

Ieri l’altro il presidente del Napoli ha festeggiato il compimento dei 76 anni. L’età – come per tutti – avanza indisturbata e, anche una mente brillante e visionaria come la sua, può cominciare a sentire l’inesorabile scorrere del tempo.

Siamo abituati negli anni della sua presidenza ad una unica figura al comando, supportata da pochi e fidatissimi collaboratori, spesso operanti nell’ombra. È questo il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ci ha sempre messo in prima persona, oltre alle risorse economiche, la faccia.

Gli anni passano e non è blasfemo pensare al momento di una successione, magari accompagnata da un congruo periodo di “affiancamento“.

Certo, nulla è per sempre, e non è infondata l’ipotesi che la famiglia De Laurentiis prima o poi decida di vendere la SSC Napoli. Congettura invero poco probabile, sia per il periodo storico (con squadra e società in netta ascesa), sia per l’oggettiva mancanza di un acquirente (sceicco o fondo milionario che sia), in grado di riconoscere all’attuale proprietà il giusto valore. Senza trascurare il sincero amore che Aurelio nutre per la sua creatura, che sicuramente è passata dall’essere un asset economico ad un vero e proprio valore innanzitutto affettivo.

In società, oltre alla consorte la signora Jacqueline Baudit che ricopre defilata la carica di vicepresidente, il figlio Edoardo è titolare della medesima carica. Edo con i suoi 40 anni è ormai un uomo adulto e maturo. Ha fatto tanta esperienza in questi anni al seguito della squadra. Nel post partita contro il Cagliari le sue lacrime sincere e prolungate, gli abbracci fraterni con tutti i giocatori ci trasmettono un senso di attaccamento ed un ruolo non marginale, che può indurci ad una presumibile tranquillità per il futuro. Ad oggi, quando il presidente deciderà di fare un passo indietro, è il secondogenito il candidato principale alla successione.

Inoltre in società da pochi anni e con ottimo profitto, si è affacciata anche la secondogenita di Aurelio De Laurentiis. Valentina è una donna adulta e capace, dalla solida preparazione ed esperta nel settore della moda. In società riveste il ruolo di style designer ed a lei dobbiamo le maglie – invero belle, ma anche innovative, eleganti e mai chiassose – dell’ultimo biennio. Sembra sia tra le persone più ascoltate dal padre. Non certo marginale il suo ruolo attuale, che tra l’altro sta facendo crescere bene il merchandising, risorsa importante per i conti della società.

L’impressione è quella di una donna seria e determinata, solo all’apparenza lontana dai riflettori. Poche ore fa ha postato sul suo profilo Instagram la sua soddisfazione per la conquista del titolo ed il suo ringraziamento ai tifosi: “Siamo un corpo solo, un’unica anima che batte forte. Siamo il Napoli. Siamo famiglia” sembra il passaggio più significativo.

Unità di intenti, competenza e passione vera: queste sono le armi del Napoli del futuro.