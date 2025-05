Conte resta? Cresce l’ottimismo per la permanenza a Napoli

Dopo la festa, la riflessione. E forse, anche un piccolo colpo di scena. A poche ore dalla conquista dello scudetto da parte del Napoli, qualcosa sembra essersi mosso anche sul fronte del futuro di Antonio Conte. Un futuro che, fino a qualche giorno fa, sembrava segnato dalla parola “addio”, ma che ora potrebbe sorprendere tutti.

La serata magica vissuta dal popolo partenopeo ha travolto anche l’allenatore salentino, che a fine gara è apparso emozionato, quasi colpito da un’energia che non è facile trovare altrove. Gli abbracci, i cori, lo stadio in delirio: tutto ha lasciato un segno. Fonti vicine al club raccontano di un Conte visibilmente toccato, e di un cambiamento nella sua predisposizione. Le percentuali di permanenza, che sembravano molto basse, sarebbero salite sensibilmente.

A pesare nella possibile scelta di rimanere ci sono anche le pressioni positive del suo entourage e dello spogliatoio. Gabriele Oriali, storico uomo di fiducia di Conte, è in contatto costante col tecnico e ne conosce il valore dell’ambiente. Romelu Lukaku, rinato sotto la guida del mister, avrebbe espresso il desiderio di continuare con lui. E persino Giovanni Di Lorenzo, simbolo della squadra, starebbe facendo la sua parte per convincerlo a restare al timone.

Tra oggi e domani è previsto l’incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis. I rapporti sono ottimi, il progetto per la prossima stagione è già stato imbastito e – dettaglio non banale – la sintonia sul mercato sembra essere finalmente totale. Non solo nomi di spessore come De Bruyne e Lookman, ma anche una rinnovata voglia di costruire una squadra forte, competitiva in Italia e in Europa.

Conte non è tipo da farsi guidare solo dall’emozione, ma quando cuore, testa e progetto si allineano… le valutazioni possono cambiare. E ora, qualcosa sembra davvero cambiato. Da allenatore pronto a salutare a possibile uomo della continuità, capace di guidare il Napoli verso nuovi traguardi.

Le prossime ore saranno decisive. Ma una cosa è certa: il popolo azzurro ci spera. E ora, un po’, anche Conte.