Parata scudetto, c’è il comunicato del Napoli! I dettagli

Domani 26 maggio alle ore 15:00 ci sarà la parata scudetto dei campioni d’Italia e a tal proposito, il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per spiegare come funzionerà la sfilata di domani. Ecco il comunicato ufficiale:

“Al fine di permettere ai propri tifosi di salutare i Campioni d’Italia, la SSC Napoli, in collaborazione con il Comune di Napoli e con il contributo della Regione Campania, ha organizzato una sfilata della squadra nella splendida cornice del Lungomare Caracciolo, a bordo di due pullman scoperti.

I mezzi percorreranno il tratto lungomare dal Molo Porto di Mergellina fino all’imbocco di Piazza Vittoria, per un tragitto totale di oltre 2km, invertendo la marcia alla rotonda di Via Francesco Caracciolo per tornare al punto di partenza percorrendo lo stesso itinerario.

I tifosi potranno omaggiare i nostri campioni in uno scenario unico al mondo, in un pomeriggio indimenticabile che comincerà alle ore 15:00 di lunedì 26 maggio.

Per garantire la partecipazione a questa straordinaria iniziativa in serenità e sicurezza, è stato elaborato dalle competenti autorità un importante piano di sicurezza, che prevede la chiusura di un’ampia area mediante transennamenti presidiati.

L’accesso del pubblico a tale area sarà contingentato e verrà garantito attraverso appositi varchi situati nelle zone più facilmente accessibili al pubblico proveniente da tutta l’area metropolitana.

La SSC Napoli ringrazia fin d’ora la Prefettura, la Questura e tutte le Forze dell’Ordine per l’indispensabile supporto all’organizzazione di un evento così importante e chiede ai propri tifosi un grande sforzo per assicurare un sereno e gioioso svolgimento della manifestazione.

I dettagli relativi alla posizione dei varchi di accesso all’area transennata, agli orari di apertura dei medesimi, alle zone che saranno interdette al traffico e ad eventuali deroghe e potenziamenti alle ordinarie attività dei mezzi pubblici saranno comunicati dal Comune di Napoli attraverso i propri canali informativi.

Si invitano tutti i partecipanti a recarsi sul posto con ampio anticipo e si precisa che, al fine di decongestionare le aree di massima affluenza, chi non potrà entrare nell’area transennata secondo le direttive del piano di sicurezza potrà comunque godere della visione del percorso dei pullman attraverso maxischermi installati dal Comune di Napoli nei pressi dei varchi di accesso.

Siamo certi che, ancora una volta, Napoli e i napoletani forniranno al mondo una immagine di calore e partecipazione che solo questa città è in grado di dare, nel massimo rispetto delle regole di civile convivenza“.