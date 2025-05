Ma a Conte davvero conviene andare via?

Inutile nasconderlo sarà il tormentone dei prossimi giorni. Anzi, chiunque tiene alle sorti del sodalizio azzurro deve innanzitutto augurarsi che la decisione definitiva arrivi il prima possibile, in modo da consentire – in un modo o nell’altro – la migliore programmazione per la prossima, importantissima, stagione.

Innegabile che il tecnico british-pugliese abbia qualche dubbio a continuare l’avventura con il club azzurro. Remore probabilmente dettate più dal timore di non poter disporre di una rosa veramente super, che dalle sirene di un eventuale ritorno a Torino, sponda bianconera ovviamente.

Non è certo facile lavorare con Aurelio De Laurentiis e deve essere stata forte la delusione per il mercato di gennaio scorso. Queste probabilmente sono le principali ragioni che fanno propendere per un addio anticipato, nonostante i 3 anni di contratto sottoscritto.

Però il presidente è una persona che onora sempre i suoi impegni ed è tanto ambizioso quanto visionario. Sente particolarmente il fascino della Champions, sogna di vincerla e sa bene che ciò potrà accadere solo disponendo di una rosa veramente super. Inoltre, la SSC Napoli è solida e dispone di liquidità, non ha debiti ed è l’unica tra le grandi che potrà – nel rispetto delle regole di fair play finanziario – operare in modo importante sul mercato.

De Laurentiis poi, con Conte ha totalmente cambiato il suo modus operandi: il Training di Castelvolturno è stato quest’anno praticamente off-limits; ha parlato poco, non ha mai neppure sfiorato la polemica.

Nel caso continui la sua avventura in azzurro il mister potrà contare nuovamente sull’apporto di tutto lo staff (cosa non scontata in caso di approdo in bianconero), e sulla collaborazione già testata con il direttore sportivo Manna, giovane ma tutt’altro che alle prime armi.

Dal punto di vista tecnico il Napoli negli undici titolari è in grado ad oggi di competere quasi con chiunque; non basta ovviamente: servono almeno 2-3 potenziali titolari per innalzare il tasso tecnico e almeno 3-4 alternative in grado di sostituire i titolari senza creare scompensi. I nomi che circolano sono a dir poco promettenti; non è pensabile che la società stia conducendo le proprie trattative all’oscuro, e senza le indicazioni, dell’allenatore.

Le sirene bianconere sono forti, più dal punto di vista affettivo (inutile negarlo) che dalla necessità di ritornare a Torino, dove Conte ha casa. Di sicuro il progetto bianconero è qualche step indietro a quello azzurro e la rosa andrebbe migliorata radicalmente. Anche a Manchester sponda United (sembra che pure il prestigioso club inglese sia interessato fortemente), dopo la deludente stagione la situazione non appare del tutto rosea.

Antonio spetta a te, ti chiediamo solo di far presto. Da uno pratico e serio non ci aspettiamo meno di una decisione ponderata e completamente convinta.