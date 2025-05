Il Napoli è la difesa top in Europa

Arriva stasera un piccolo ma tanto significativo primato che premia gli azzurri di mister Conte.

Per i cinque principali campionati continentali (Premier, Serie A, Liga, Bundesliga e League 1), la difesa che ha subito meno reti è proprio quella della SSC Napoli.

Gli azzurri hanno terminato con sole 27 reti al passivo; il primato sembrava sfuggito due turni orsono, con l’inopinato pareggio del Genoa che al Maradona aveva segnato ben due volte.

L’Atletico di Bilbao restava invece fermo a sole 26 segnature subite.

Stasera il ribaltone finale: Il Bilbao sta giocando contro i campioni di Spagna e il Barcellona ha già segnato due volte (la gara è ancora in corso).

La difesa più impermeabile certifica il lavoro di Conte e la compattezza della squadra. Non possiamo che confermare la regola non scritta ma terribilmente efficace che alla fine premia non le squadre che hanno realizzato più reti (e presumibilmente divertito e dato di più spettacolo) ma quelle più rocciose e organizzate, che rendono inaccessibile agli avversari la propria porta.

Meret quest’anno ha portato a casa ben 19 clean sheet.