Il coro dello Scudetto

C’è sempre un canto specifico dietro le vittorie azzurre Il tifo, soprattutto quello organizzato, si identifica con i propri canti, vero marchio di fabbrica da proporre su tutti i campi della Serie A. Ogni trionfo azzurro è legato ad un motivetto che genera adrenalina e appartenenza.

Gli anni e i trionfi di Maradona Chi come me appartiene alla generazione X ha avuto la fortuna di vivere l’epopea di Diego in una età tale da lasciare vividi e indelebili i ricordi. Quante volte ci siamo sgolati con “Oh mamma, mamma, mamma”, dedicato direttamente a Diego e all’amore che suscitava il solo vederlo in campo. Complice la presenza di altri sudamericani in squadra – come i brasiliani Careca e Alemao – allo stadio si è cantato e ballato anche sulle note del “Popompompero”. Bei tempi, quelli della gioventù e della prima volta, per il titolo di Campioni d’Italia (stagione 1986/87) e per tante altre cose della vita. Comunque il motivo che più di tutti ha caratterizzato quell’epoca – ed ancora oggi è considerato il vero inno della SSC Napoli – è senza dubbio “Quel ragazzo della curva B” che da il titolo anche all’omonimo film datato 1987. Il giovane con il caschetto biondo è il napoletano Nino D’Angelo, ancora oggi autore e interprete di rilievo. Fa tenerezza agli occhi di oggi quella pellicola che racconta il sogno di un adolescente e di una città intera; nel cast compaiono anche alcuni giocatori azzurri, con Bruscolotti e Giordano certamente più a loro agio sul terreno di gioco. La canzone è bella e ancora trascinante; ricordate come la cantarono in circolo sul terreno del Maradona l’autore e tutti i calciatori nei festeggiamenti dopo il trionfo con Spalletti. “A bandiera tutta azzurra ca rassumiglij o ciel e o mar ‘e sta città” è pura sintesi del rapporto indissolubile tra squadra e città.

Il bel gioco e l’illusione Sarri Ha lasciato il segno, eccome, il percorso di Sarri al Napoli. Gioco brillante e spettacolare, squadra spesso dominante sia in casa che fuori porta. “Un giorno all’improvviso” ci ha fatto gioire ed illudere tanto. Ancora di più lo è stato “Sarò con te, ma tu non devi mollare” titolo di coda di tutti i finali di gara. Purtroppo sappiamo come è andata a finire, che spreco non aver vinto nulla in quel triennio di spettacolo puro; lo scudetto ha preso altre strade per tanti motivi che esulano da questo articolo e, probabilmente, dallo sport in genere, ma quella squadra lì almeno qualche coppa avrebbe dovuto conquistarla.

Il Napoli di Spalletti Arriviamo al recente passato: non credevamo ai nostri occhi quando la squadra di Spalletti triturava gli avversari e praticamente da subito scavava un solco immenso tra sé e gli avversari. Quell’anno i supporter azzurri si sono superati; “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” ispirata al motivo di “Freed from Desire” è qualcosa di semplicemente geniale. Ironia e garbo per rispedire al mittente le odiose offese che ancora oggi subiamo in ogni stadio; e poi motivetto allegro e trascinante, amato e cantato anche dai calciatori azzurri.