Come riportato da Gianluca di Marzio, Conte è sempre più vicino all’addio. L’ex Tottenham comunicherà la sua scelta dopo l’incontro col Papa che si terrà martedì.

Le motivazioni non riguardano solo il fattore economico e oltre il mercato ma sembra essere più una scelta personale. Nel frattempo Adl ha fretta di chiudere con Allegri per poter dare continuità al progetto cominciato e per anticipare eventuali inserimenti di altri club.