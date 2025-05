Una giornata davvero speciale per il Napoli oggi, con un eventi importante da celebrare. Il Presidente Aurelio De Laurentiis festeggia il suo 76° compleanno. Da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo e di tutta la squadra, arrivano affettuosi auguri per questa occasione speciale. L’ altro coompleanno in casa Napoli è quello di Noah Okafor che festeggia 25 anni. L’attaccante azzurro è nato il 24 maggio 2000 a Binningen, in Svizzera. Okafor ha debuttato con il Napoli il 9 febbraio 2025 contro l’Udinese e ha all’attivo 4 presenze con gli azzurri