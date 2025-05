E sono 4, tutti preziosi, ma questo…

E adesso?

Ci attende un’estate di nomi roboanti, che una società forte economicamente può permettersi.

Non credo ci sia un tormentone Conte: Antonio si incontrerà a breve con il presidente ed insieme sollecitamente decideranno. Lui di sicuro non andrà via “per troppo amore”, non si nasconderà dietro fiumi di parole e sarà veloce nella scelta. Comunque, dovesse salutarci, avrà, e per sempre, un posto in ogni cuore azzurro.

Ci si affeziona ai calciatori che fanno l’impresa, poi ci è toccata, troppo recentemente per non bruciare ancora, l’indifferenza di Osimhen e la strategia calcolata di Kvaratskheia. Stavolta, oltre a rinforzare e allargare numericamente la rosa, alcuni eroi potrebbero avere voglia di nuove esperienze. Zambo Anguissa è tentato da un ritorno in premier, Lobotka è all’ultima occasione per approdare in un top club, tanto per citarne qualcuno. Fa niente: la maglia è l’unica cosa eterna. L’importante è farsi trovare pronti e sostituire i partenti con calciatori di valore almeno pari. Ci sarà una estate intera per parlarne, adesso conta solo gioire e ringraziare Il NAPOLI CAMPIONE d’ITALIA!